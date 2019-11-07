2019-11-07T19:15:01+03:00
Общество

Житель Балакова второй раз пытался совершить суицид

Его отговорили и госпитализировали
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области спасатели предотвратили попытку суицида.

Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, мужчина во всеуслышание заявил о намерении покончить собой. Об этом он кричал из окна шестого этажа дома на Шевченко, 44.

Соседи вызвали спасателей и полицию. Те вскрыли дверь и с помощью переговоров спасли человека. Пострадавший был госпитализирован в спецучреждение.

Его мать рассказала, что мужчина уже предпринимал аналогичную попытку. В тот раз его собирали буквально по частям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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