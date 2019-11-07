Житель Балакова второй раз пытался совершить суицид
Его отговорили и госпитализировали
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В Балакове Саратовской области спасатели предотвратили попытку суицида.
Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, мужчина во всеуслышание заявил о намерении покончить собой. Об этом он кричал из окна шестого этажа дома на Шевченко, 44.
Соседи вызвали спасателей и полицию. Те вскрыли дверь и с помощью переговоров спасли человека. Пострадавший был госпитализирован в спецучреждение.
Его мать рассказала, что мужчина уже предпринимал аналогичную попытку. В тот раз его собирали буквально по частям.
ИСТОЧНИК KP.RU