В Саратове 7-месячная девочка умерла в своей коляске
В Саратове начата проверка по факту гибели младенца.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшая – семимесячная девочка.
Утром 7 ноября в квартире дома на улице Азина 32-летняя женщина обнаружила, что ее дочь лежит без признаков жизни в коляске. Женщина вызвала медиков, но те лишь констатировали смерть.
По предварительной версии, девочка могла застрять головой в деталях коляски. Признаков насильственной смерти на теле малышки не найдено.
Следователи осмотрели место трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU