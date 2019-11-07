В Саратове 7-месячная девочка умерла в своей коляске

СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-07T18:17:17+03:00

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В Саратове начата проверка по факту гибели младенца.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшая – семимесячная девочка.

Утром 7 ноября в квартире дома на улице Азина 32-летняя женщина обнаружила, что ее дочь лежит без признаков жизни в коляске. Женщина вызвала медиков, но те лишь констатировали смерть.

По предварительной версии, девочка могла застрять головой в деталях коляски. Признаков насильственной смерти на теле малышки не найдено.

Следователи осмотрели место трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU