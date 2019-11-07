2019-11-07T18:17:17+03:00
Происшествия

В Саратове 7-месячная девочка умерла в своей коляске

Тело нашла утром ее мать
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове начата проверка по факту гибели младенца.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшая – семимесячная девочка.

Утром 7 ноября в квартире дома на улице Азина 32-летняя женщина обнаружила, что ее дочь лежит без признаков жизни в коляске. Женщина вызвала медиков, но те лишь констатировали смерть.

По предварительной версии, девочка могла застрять головой в деталях коляски. Признаков насильственной смерти на теле малышки не найдено.

Следователи осмотрели место трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Балакова второй раз пытался совершить суицид
Около школы в Заводском районе собака напала на пенсионерку
Панков: Приняты решения в пользу Росимущества по 46 земельным участкам САЗ
Аварию на теплосетях в Саратове обещают устранить к восьми вечера
Саратовские таможенники изъяли партию парфюмерии с опасным ядом
Саратовских больных сахарным диабетом ждут новые лекарства
Суд вернул в госсобственность 55 гектаров земель бывшего авиазавода
Саратовские больные признались в употреблении просроченных лекарств
В Энгельсе утонул мужчина
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT — только в Wink на UFC ТВ
Из-за аварии «Т Плюс» в Саратове почти 30 тыс. человек и больница остались без отопления
Только 10% диабетиков Саратовской области довольны лекарственным обеспечением
Подрядчик строительства набережной Саратова пожаловался на прессинг
В Саратове представили проекты новой набережной
Под Саратовом сельчанин нашел у себя во дворе скелет
Возле парка Победы на спуске по улице Мясницкая перевернулась «Нива»
Подрядчика строительства набережной Саратова могут занести в список недобросовестных
Начальник полиции наградил «Комсомольскую правду» — Саратов»
Устроивший «скандал с макарошками» депутат Саратовской облдумы задолжал 56 тыс. рублей за коммуналку
Строительство набережной в Саратове отстает по срокам из-за затонувшей баржи
Михаил Исаев и лодочники готовятся продолжить работы в 2020 году
Саратовец угрожал убить свою знакомую в доме на Куприянова
Центр народного творчества Руслановой отметил 90-летие
Руководитель аппарата ГФИ вручила сертификаты выпускникам Малой академии государственного управления Саратовской области
Финишная прямая: в Ершове почти закончили восстановление стадиона «Юность»
Самым дружелюбным городом в Саратовской области стал Балаково