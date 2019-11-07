Панков: Приняты решения в пользу Росимущества по 46 земельным участкам САЗ

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-07T17:44:15+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об очередном этапе возвращения земель бывшего Саратовского авиационного завода в собственность государства. Рабочая группа по решению этой проблемы была создана по инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

- Разные слухи муссируют те, кто против возвращения земель авиазавода в госсобственность. Бывает, что прикрываются мнениями различных экспертов, юристов. Но рабочая группа планомерно продолжает работу, не отвлекаясь на непродуктивные дискуссии.

За три дня областным арбитражным судом приняты решения в пользу Росимущества по 46 земельным участкам общей площадью 55 гектар. Это те, по которым нам говорили, что срок давности давно прошел и вернуть их государству нереально. Продолжаются разбирательства и по участкам, где расположены убежища обороны, они уже прошли не одну инстанцию. Понятно, что судебные процессы занимают долгое время. Знаю, Екатерине Мережниковой – агентство Росимущества, нелегко. Общественники, Бернадский многое чего знает, он тоже на стороне государства. Сегодняшние владельцы не хотят уступать имущество. Земли понабрали за мелочь карманную. А теперь тень на плетень пытаются навести. Все незаконно приобретенное – в казну, на благо наших жителей, – пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU