2019-11-07T17:19:39+03:00
Общество

Саратовские таможенники изъяли партию парфюмерии с опасным ядом

В ведомстве прошел мастер-класс по контрафакту
Екатерина Семенова
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Фото пресс-службы Саратовской таможниФото пресс-службы Саратовской таможни
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В Саратовской таможне прошел мастер-класс по контрафакту.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, участниками практического семинара стали первый замминистра промышленности и энергетики Владимир Белгородский, президент Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов «БАЗИС» Оксана Кузьменко, представители правообладателей мировых брендов Philips, Christian Dior, Shanel, BIC, Volkswagen, Apple Inc, Lego, а также транспортной прокуратуры и полиции.

Фото пресс-службы Саратовской таможни

Фото пресс-службы Саратовской таможни

На мастер-классе участникам представили поддельные товары. Всего с начала года саратовские таможенники изъяли более 42 тыс. флаконов фальшивой парфюмерии, 15 тыс. единиц одежды, обуви, кожгалантереи под видом известных брендов, а также более девяти тыс. игрушек.

Фото пресс-службы Саратовской таможни

Фото пресс-службы Саратовской таможни

- Пользуясь тем, что всемирно известные производители косметики, парфюмерии, одежды, обуви и многих других товаров вложили в свою продукцию огромные финансовые средства и интеллектуальные ресурсы, сделали их престижными, изготовители контрафакта беззастенчиво копируют и распространяют поддельную продукцию, извлекая преступные доходы, – заметил начальник Саратовской таможни, генерал-майор таможенной службы Сергей Овсянников.

При этом представители фирм-правообладателей брендов напомнили, что контрафакт из-за использования некачественных материалов может представлять угрозу здоровью. В то время как оригинальная продукция проходит экспертизы и сертифицируется.

Фото пресс-службы Саратовской таможни

Фото пресс-службы Саратовской таможни

Так, представитель компании Philips рассказал о ночных ДТП, причиной которых стали поддельные лампочки в автомобильных фарах, подводившие в самый ответственный момент. Аналогичные примеры с контрафактными некачественными запчастями привели сотрудники компаний SKF и Volkswagen.

На Саратовской таможне также были случаи изъятия опасной продукции, например, партия из более чем двух тыс. единиц парфюмерии с превышением опасного яда – метанола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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