2019-11-07T16:52:15+03:00
Общество

Саратовские больные признались в употреблении просроченных лекарств

Необходимые медикаменты покупают у иностранцев
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сегодняшнем заседании «круглого стола» общественного совета при Саратовской областной думе на тему обеспечения жизненно важными лекарственными препаратами, глава ассоциации больных муковисцидозом Ирина Исаева поинтересовалась непринятием технических заданий для закупок лекарств. Она упрекнула чиновников в коррупционной составляющей.

Исаева напомнила, что по сравнению с Волгоградом и Краснодаром техзадания в Саратове проигрывают, то есть там техзадания на закупку лекарств принимаются, и закупки происходят, а техзадания на закупку этих же лекарств в Саратове составлены так, что закупки срываются.

Ее ребенок не получал «Креон» уже десять месяцев, его приходится покупать, кредитов у мам больных детей очень много, они готовы объявить себя банкротами.

Исаева рассказала, что больные пьют просроченные ферменты и антибиотики, которые покупают у жителей Казахстана, что привозят их в Саратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Балакова второй раз пытался совершить суицид
Около школы в Заводском районе собака напала на пенсионерку
В Саратове 7-месячная девочка умерла в своей коляске
Панков: Приняты решения в пользу Росимущества по 46 земельным участкам САЗ
Аварию на теплосетях в Саратове обещают устранить к восьми вечера
Саратовские таможенники изъяли партию парфюмерии с опасным ядом
Саратовских больных сахарным диабетом ждут новые лекарства
Суд вернул в госсобственность 55 гектаров земель бывшего авиазавода
В Энгельсе утонул мужчина
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT — только в Wink на UFC ТВ
Из-за аварии «Т Плюс» в Саратове почти 30 тыс. человек и больница остались без отопления
Только 10% диабетиков Саратовской области довольны лекарственным обеспечением
Подрядчик строительства набережной Саратова пожаловался на прессинг
В Саратове представили проекты новой набережной
Под Саратовом сельчанин нашел у себя во дворе скелет
Возле парка Победы на спуске по улице Мясницкая перевернулась «Нива»
Подрядчика строительства набережной Саратова могут занести в список недобросовестных
Начальник полиции наградил «Комсомольскую правду» — Саратов»
Устроивший «скандал с макарошками» депутат Саратовской облдумы задолжал 56 тыс. рублей за коммуналку
Строительство набережной в Саратове отстает по срокам из-за затонувшей баржи
Михаил Исаев и лодочники готовятся продолжить работы в 2020 году
Саратовец угрожал убить свою знакомую в доме на Куприянова
Центр народного творчества Руслановой отметил 90-летие
Руководитель аппарата ГФИ вручила сертификаты выпускникам Малой академии государственного управления Саратовской области
Финишная прямая: в Ершове почти закончили восстановление стадиона «Юность»
Самым дружелюбным городом в Саратовской области стал Балаково