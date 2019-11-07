Саратовские больные признались в употреблении просроченных лекарств

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-07T16:52:15+03:00

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На сегодняшнем заседании «круглого стола» общественного совета при Саратовской областной думе на тему обеспечения жизненно важными лекарственными препаратами, глава ассоциации больных муковисцидозом Ирина Исаева поинтересовалась непринятием технических заданий для закупок лекарств. Она упрекнула чиновников в коррупционной составляющей.

Исаева напомнила, что по сравнению с Волгоградом и Краснодаром техзадания в Саратове проигрывают, то есть там техзадания на закупку лекарств принимаются, и закупки происходят, а техзадания на закупку этих же лекарств в Саратове составлены так, что закупки срываются.

Ее ребенок не получал «Креон» уже десять месяцев, его приходится покупать, кредитов у мам больных детей очень много, они готовы объявить себя банкротами.

Исаева рассказала, что больные пьют просроченные ферменты и антибиотики, которые покупают у жителей Казахстана, что привозят их в Саратов.

ИСТОЧНИК KP.RU