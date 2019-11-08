В Саратовской области в пятницу пройдут дожди
В северной половине региона будет холодно — до +6 градусов
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В Саратовской области сегодня днем, 8 ноября, местами пройдет небольшой и умеренный дождь.
- Погода будет облачной с прояснениями. Местами накроет туманом с видимостью 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура будет колебаться от +11 до +16 градусов, а в северной половине местами до +6 градусов.
Ветер подует с юго-запада с переходом на северо-восточное направление со скоростью 4-9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU