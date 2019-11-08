В Саратовской области в пятницу пройдут дожди

СЕГОДНЯ 06:12 2019-11-08T06:12:42+03:00

В северной половине региона будет холодно — до +6 градусов

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В Саратовской области сегодня днем, 8 ноября, местами пройдет небольшой и умеренный дождь.

- Погода будет облачной с прояснениями. Местами накроет туманом с видимостью 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура будет колебаться от +11 до +16 градусов, а в северной половине местами до +6 градусов.

Ветер подует с юго-запада с переходом на северо-восточное направление со скоростью 4-9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU