2019-11-07T15:16:40+03:00
Происшествия

Под Саратовом сельчанин нашел у себя во дворе скелет

Копая яму во дворе, житель Языковки наткнулся на череп и часть позвоночника
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Аткарском районе местный житель нашел в своем дворе скелет.

- Следователи организовали доследственную проверку по факту обнаружения костных остатков, предположительно, человека, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Днем 6 ноября житель села Языковка копал в своем дворе яму и наткнулся на твердый предмет. Выяснилось, что это была часть черепа и позвоночник. Мужчина сразу же позвонил в полицию.

Следователи СК и эксперт-медик обследовали местность и нашли еще фрагменты скелета.

Во время проверки предстоит узнать, кому принадлежат останки, а также, как давно погиб человек. После правоохранители будут «пробивать» по базе всех пропавших без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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