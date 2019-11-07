2019-11-07T14:11:58+03:00
Общество

Михаил Исаев и лодочники готовятся продолжить работы в 2020 году

Глава Саратова посетил «Лодкалэнд»
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев встретился с владельцами маломерных судов.

- В преддверии окончания навигации встретился с руководителями лодочных баз, которые весной переехали на новые эллинги, — написал Исаев на своей странице в Instagram.

Новую дислокацию лодочники назвали «Лодкалэндом», там они находятся первый сезон.

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- Несмотря на то, что объект был сдан давно, мы продолжаем быть на коммуникациях с представителями лодочного сообщества, уже наметили план действий на 2020 год, — написал Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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