Михаил Исаев и лодочники готовятся продолжить работы в 2020 году
Глава Саратова посетил «Лодкалэнд»
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Глава Саратова Михаил Исаев встретился с владельцами маломерных судов.
- В преддверии окончания навигации встретился с руководителями лодочных баз, которые весной переехали на новые эллинги, — написал Исаев на своей странице в Instagram.
Новую дислокацию лодочники назвали «Лодкалэндом», там они находятся первый сезон.
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- Несмотря на то, что объект был сдан давно, мы продолжаем быть на коммуникациях с представителями лодочного сообщества, уже наметили план действий на 2020 год, — написал Михаил Исаев.
ИСТОЧНИК KP.RU