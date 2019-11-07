Саратовец угрожал убить свою знакомую в доме на Куприянова
Он поссорился с женщиной и взялся за нож
Изменить размер текста:
В Ленинском районе Саратова росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, угрожавшего убить свою знакомую.
- В квартире на улице Куприянова 59-летний мужчина поссорился с 42-летней хозяйкой жилища, схватил нож и пообещал расправиться с ней, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.
Задержанный признался в содеянном, в отношении него возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU