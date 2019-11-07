Саратовец угрожал убить свою знакомую в доме на Куприянова

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-07T13:45:26+03:00

Он поссорился с женщиной и взялся за нож

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В Ленинском районе Саратова росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, угрожавшего убить свою знакомую.

- В квартире на улице Куприянова 59-летний мужчина поссорился с 42-летней хозяйкой жилища, схватил нож и пообещал расправиться с ней, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной Росгвардии.

Задержанный признался в содеянном, в отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU