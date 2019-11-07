У жителей Заводского района Саратова весь день пройдет без воды
Отключение связано с аварией на водопроводе
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В Заводском районе Саратова сегодня, 7 ноября, отключили воду на нескольких улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ресурса не будет ориентировочно до 20:00 по следующим адресам: улица Киевская, проспект Энтузиастов от улицы Орджоникидзе до улицы Авиастроителей и на площади Орджоникидзе, 9, 10, 11, 11а и 11Б.
Отключение связано с аварией на водопроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU