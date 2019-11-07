2019-11-07T12:31:15+03:00
Общество

У жителей Заводского района Саратова весь день пройдет без воды

Отключение связано с аварией на водопроводе
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова сегодня, 7 ноября, отключили воду на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ресурса не будет ориентировочно до 20:00 по следующим адресам: улица Киевская, проспект Энтузиастов от улицы Орджоникидзе до улицы Авиастроителей и на площади Орджоникидзе, 9, 10, 11, 11а и 11Б.

Отключение связано с аварией на водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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