У жителей Заводского района Саратова весь день пройдет без воды

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-07T12:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова сегодня, 7 ноября, отключили воду на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ресурса не будет ориентировочно до 20:00 по следующим адресам: улица Киевская, проспект Энтузиастов от улицы Орджоникидзе до улицы Авиастроителей и на площади Орджоникидзе, 9, 10, 11, 11а и 11Б.

Отключение связано с аварией на водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU