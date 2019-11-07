В Саратове будут судить педофила из парка

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-07T12:32:23+03:00

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В Волжском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту сексуального насилия над ребенком.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 35-летнему местному жителю.

По версии следствия, вечером 25 июля мужчина заметил на улице Мясницкая девочку и мальчика. Он предложил детям прогуляться в близлежащем парке, а там надругался над 14-летней девочкой.

Потерпевшая сумела убежать вместе с мальчиком и рассказала о случившемся маме.

Подозреваемый был задержан, признал вину, его арестовали.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU