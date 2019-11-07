В Саратове будут судить педофила из парка
Мужчина надругался над 14-летней девочкой
Изменить размер текста:
В Волжском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту сексуального насилия над ребенком.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 35-летнему местному жителю.
По версии следствия, вечером 25 июля мужчина заметил на улице Мясницкая девочку и мальчика. Он предложил детям прогуляться в близлежащем парке, а там надругался над 14-летней девочкой.
Потерпевшая сумела убежать вместе с мальчиком и рассказала о случившемся маме.
Подозреваемый был задержан, признал вину, его арестовали.
Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU