В Саратове сотруднику общепита 16 месяцев не платили зарплату

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-07T11:53:44+03:00

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В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело из-за полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев.

- Следствие считает, что одному из сотрудников организации общественного питания не платили зарплату с января 2018 по апрель 2019 года. Перед ним задолжали более 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Расследование дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU