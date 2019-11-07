В Саратове сотруднику общепита 16 месяцев не платили зарплату
Следователи возбудили уголовное дело
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В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело из-за полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев.
- Следствие считает, что одному из сотрудников организации общественного питания не платили зарплату с января 2018 по апрель 2019 года. Перед ним задолжали более 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.
Расследование дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU