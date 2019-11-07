Нападение на полицейского в Новобурасском районе обошлось водителю в 15 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-07T11:41:43+03:00

Еще 30 тыс. рублей он заплатит за отказ от медосвидетельствования

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В Новобурасском районе Саратовской области вынесен приговор напавшему на полицейского водителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, преступление было совершено вечером 8 мая в селе Чернышевка.

Полицейские остановили автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого сидел пьяный 38-летний мужчина. Однако водитель не только отказался от медицинского освидетельствования, но и ударил одного из инспекторов ДПС кулаком по лицу.

Суд оштрафовал злоумышленника на 15 тыс. рублей за нападение на полицейского и на 30 тыс. рублей — за отказ от проверки на алкоголь в крови. Кроме того, мужчина на полтора года был лишен водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU