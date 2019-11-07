В Саратовской области сегодня начали продавать льготные проездные на декабрь

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-07T11:05:38+03:00

Их можно купить в 510 пунктах

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В Саратовской области сегодня, 7 ноября, начали продавать единые социальные проездные на декабрь 2019 года.

- Приобрести их можно в любом из 510 пунктов. В Саратове таких 90, например, почтовые отделения, киоски МУПП «Саратовгорэлектротранс», павильоны «Спорт-Экспресс» и другие, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития региона.

Проездные можно купить с документом, предоставляющим льготу.

По всем вопросам о покупке проездных можно обратиться в районные учреждения соцзащиты населения и по телефонам горячей линии: 65-39-22, 44-11-22, 65-33-78.

ИСТОЧНИК KP.RU