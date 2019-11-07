Житель Балтая пьяным улетел в кювет и получил три года колонии
Гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности
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Суд признал 32-летнего жителя села Балтай виновным в неоднократной нетрезвой езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 20 сентября в 230 метрах восточнее дома №37 по Первомайской улице пьяный мужчина улетел в кювет.
Ранее его привлекали к обязательным работам и лишали прав на два года за езду подшофе.
Теперь мужчина проведет три года в колонии-поселении и не будет садиться за руль три года.
ИСТОЧНИК KP.RU