2019-11-07T11:08:17+03:00
Происшествия

Житель Балтая пьяным улетел в кювет и получил три года колонии

Гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Дарья Вострикова
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Суд признал 32-летнего жителя села Балтай виновным в неоднократной нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 20 сентября в 230 метрах восточнее дома №37 по Первомайской улице пьяный мужчина улетел в кювет.

Ранее его привлекали к обязательным работам и лишали прав на два года за езду подшофе.

Теперь мужчина проведет три года в колонии-поселении и не будет садиться за руль три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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