2019-11-07T11:07:47+03:00
Общество

Саратовцев призывают не ходить в кафе и рестораны за границей

Также не стоит пробовать угощения от местных жителей
Екатерина Семенова
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Роспотребнадзор дает рекомендации саратовским туристам, отправляющимся на новогодние каникулы за границу.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, главными источниками заболеваний являются: вода, немытые продукты, кровососущие насекомые и переносчики инфекции среди людей.

В частности, есть можно только те продукты, в качестве которых человек уверен. Для питья необходимо выбирать исключительно бутилированную и кипяченую воду.

- Желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Лучше всего есть продукты, которые куплены в фабричной упаковке и в специализированных магазинах.

Мясо, рыбу, морепродукты ни в коем случае нельзя есть сырыми. Овощи и фрукты рекомендуется не только мыть, но и обдавать кипятком.

Кроме того, следует обязательно соблюдать правила личной гигиены, не глотать воду из бассейнов и природных водоемов, не контактировать с животными, даже домашними, не надевать чужую одежду и пользоваться расческами.

Роспотребнадзор также советует защищаться от насекомых специальными химическими средствами, при прогулках на природе носить вещи, закрывающие тело, а при укусах обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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