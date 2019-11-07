2019-11-07T10:19:35+03:00
Происшествия

В День народного единства житель Ртищева убил гостя из-за оскорбления

Мужчина ударил его ножом в живот во время застолья
Екатерина Семенова
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В Ртищеве Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 31-летнему местному жителю.

По версии следствия, 4 ноября мужчина у себя дома пьянствовал в компании знакомых. Во время застолья хозяин и один из гостей обменялись оскорблениями, а потом злоумышленник схватил нож и ударил обидчика в живот.

Потерпевший скончался в карете «скорой помощи» по пути в больницу.

Свою вину мужчина признал полностью и был взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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