В День народного единства житель Ртищева убил гостя из-за оскорбления
Мужчина ударил его ножом в живот во время застолья
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В Ртищеве Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 31-летнему местному жителю.
По версии следствия, 4 ноября мужчина у себя дома пьянствовал в компании знакомых. Во время застолья хозяин и один из гостей обменялись оскорблениями, а потом злоумышленник схватил нож и ударил обидчика в живот.
Потерпевший скончался в карете «скорой помощи» по пути в больницу.
Свою вину мужчина признал полностью и был взят под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU