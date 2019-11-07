В Саратовскую область в 2019 году привлекли 900 молодых врачей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-07T10:41:57+03:00

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В медицинских организациях Саратова дефицит врачей составляет более 1,8 тыс. человек, средних медработников — около 1,7 тыс. человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, для исправления этой ситуации предпринимаются различные меры.

Для выпускников и студентов проходит профориентационная работа, студенты-целевики и ординаторы получают денежные выплаты. «Дополнительную» стипендию получают 435 студентов медуниверситета, 192 обучающихся колледжей и 168 ординаторов.

Все работники медицинских организаций области переведены на «эффективный контракт».

Так, согласно постановлению правительства молодые врачи должны получать не ниже 23 тыс. рублей, а средние медицинские работники — 14 тыс. рублей.

В рамках госпрограммы Саратовской области «Развитие здравоохранения» при устройстве на работу в сельскую местность врачи получают 1 млн рублей, а фельдшеры — половину от этой суммы.

По поручению губернатора Саратовской области, студенты 1-4 курса, которые решили стать фельдшерами, получают по тысяче рублей каждый месяц за время обучения и 50 тыс. рублей при трудоустройстве. Такую же сумму получают те, кто решил работать в сельской местности на «малой родине».

Медицинским работникам в муниципальных образованиях оказывается поддержка в ежегодном обеспечении жильем, а районные администрации компенсируют врачам расходы за аренду жилого помещения за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

Также молодые специалисты получают компенсацию на оплату квартиры и коммуналки, надбавку в 23% к окладу за работу в селе. Востребованным врачам компенсируют расходы на оплату процентов по ипотечным займам на приобретение жилья, оказывают соцподдержку.

Благодаря этим мерам в 2019 году в здравоохранение области пришло около 900 молодых специалистов, в том числе свыше 360 врачей и около 500 средних медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU