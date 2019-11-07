2019-11-07T10:28:29+03:00
Происшествия

На трассе в Саратовской области сгорела Audi

Пожар произошел ночью под Дергачами
Екатерина Семенова
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В ночь на 7 ноября в Дергачевском районе сгорел автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ЧП случилось на трассе в 5 км от Дергачей.

Вызов пожарным поступил в 22:35. На место выехали три человека личного состава.

Оказалось, что огонь охватил автомобиль Audi на площади 6 кв. м.

Названа предварительная причина возгорания: несоблюдение правил эксплуатации транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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