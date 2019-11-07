2019-11-07T10:27:33+03:00
Общество

Роспотребнадзор выявил шесть больных пассажиров в саратовских аэропортах

Всего было досмотрено 57 самолетов
Екатерина Семенова
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За январь — октябрь 2019 года специалисты Роспотребнадзора по Саратовской области досмотрели 57 самолетов, прибывших в регион.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, пассажиров проверяли на признаки инфекционных заболеваний.

Из 1 791 человека пятеро оказались больны инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, один — заболеванием желудочно-кишечного тракта. Все они были отправлены на профилактику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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