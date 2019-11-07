В Саратове мужчина украл из банкомата 7,5 тыс. рублей
Гражданина задержали
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу из банкомата, расположенного на проспекте Строителей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 62-летний мужчина 3 октября остался без 7,5 тыс. рублей, которые кто-то унес из терминала.
Вчера, 6 октября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 36-летний гражданин, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU