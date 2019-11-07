Почетный гражданин Саратова Борис Громов празднует свой день рождения

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-07T09:42:40+03:00

Ему исполнилось 76 лет

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Сегодня, 7 ноября, свое 76-летие празднует почетный гражданин Саратова Борис Громов.

Он родился в семье военнослужащих в Саратове, в 1955 году поступил в местное Суворовское военное училище, в 1965 закончил Ленинградское общевойсковое командное училище, после был направлен в Прибалтийский военный округ.

Борис Громов стал командиром взвода, а потом руководил ротой мотострелковой дивизии.

В 1969 году его направили на учебу в Москву, где он окончил с отличием Военную академию имени Фрунзе. Также успешно в 1984 окончил Военную академию имени Ворошилова Генерального штаба ВС СССР, получил золотую медаль.

Во время войны в Афганистане Борис Громов трижды проходил службу в частях Ограниченного контингента Советских войск, получил звание Героя Советского Союза за успешное проведение операции «Магистраль».

Он руководил выводом советских войск из Афганистана, был последним командующим 40-й армией.

Борис Громов был первым заместителем министра внутренних дел Советского Союза, народным депутатом СССР, трижды — губернатором Московской области, а в 2013-м его избрали депутатом Госдумы шестого созыва от партии «Единая Россия».

Он является генералом-полковником, Героем Советского Союза, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

В 2016 году в Саратове на доме №4 по улице Набережная Космонавтов, где жил Борис Громов, открыли почетную доску в его честь.

ИСТОЧНИК KP.RU