Почетный гражданин Саратова Борис Громов празднует свой день рождения
Сегодня, 7 ноября, свое 76-летие празднует почетный гражданин Саратова Борис Громов.
Он родился в семье военнослужащих в Саратове, в 1955 году поступил в местное Суворовское военное училище, в 1965 закончил Ленинградское общевойсковое командное училище, после был направлен в Прибалтийский военный округ.
Борис Громов стал командиром взвода, а потом руководил ротой мотострелковой дивизии.
В 1969 году его направили на учебу в Москву, где он окончил с отличием Военную академию имени Фрунзе. Также успешно в 1984 окончил Военную академию имени Ворошилова Генерального штаба ВС СССР, получил золотую медаль.
Во время войны в Афганистане Борис Громов трижды проходил службу в частях Ограниченного контингента Советских войск, получил звание Героя Советского Союза за успешное проведение операции «Магистраль».
Он руководил выводом советских войск из Афганистана, был последним командующим 40-й армией.
Борис Громов был первым заместителем министра внутренних дел Советского Союза, народным депутатом СССР, трижды — губернатором Московской области, а в 2013-м его избрали депутатом Госдумы шестого созыва от партии «Единая Россия».
Он является генералом-полковником, Героем Советского Союза, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
В 2016 году в Саратове на доме №4 по улице Набережная Космонавтов, где жил Борис Громов, открыли почетную доску в его честь.
ИСТОЧНИК KP.RU