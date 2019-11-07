Послу Франции обеспечат культурную программу в Саратове

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-07T09:11:10+03:00

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Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации госпожа Сильви Берманн посетит Саратовскую область 8 и 9 ноября.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, целью ее визита является развитие всестороннего сотрудничества с регионом и участие в праздновании 15-летия общественной организации «Альянс Франсез-Саратов».

Посол посетит мемориальный комплекс в парке Победы на Соколовой горе, где возложит цветы в знак памяти о совместной борьбе советского и французского народов с нацизмом, музей боевой и трудовой славы, а также Национальную деревню народов Саратовской области.

Также планируется осмотр выставки французского художника Жан-Марка Годеса «Книги жизни» в областной универсальной научной библиотеке и встреча с саратовским историком Тофталушиным, который изучал период наполеоновских войн и роль саратовской земли в Отечественной войне 1812 года.

Госпожа Сильви Берманн побывает на экскурсии по историческому парку «Россия — моя история» и официальном открытии фестиваля французских фильмов «Culture VR: FR», а также в музее имени Радищева.

Первый день визита завершится просмотром постановки Саратовского государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова по пьесе французского драматурга Жан-Люка Лагарса «Правила поведения в современном обществе». Спектакль ставил французский режиссер Станислав Рокет, который сотрудничает с театром драмы с 2016 года.

На следующий день посол возложит цветы к мемориальной доске «русского француза» Николая Савэна на улице Дзержинского, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU