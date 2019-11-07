2019-11-07T09:00:56+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина украл из сарая лыжи и колеса

Похищенное он сдал в скупку
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 33-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в период с 6 по 8 октября неизвестные сломали замок на его сарае в СНТ «Универсал» на Кумысной поляне, после чего унесли четыре зимних колеса и комплект лыж.

Вчера, 6 ноября, предполагаемого вора задержали, им оказался 42-летний рецидивист, который уже находился под подпиской о невыезде.

Он признался, что взял чужое и продал в скупку. На гражданина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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