2019-11-07T08:25:59+03:00
Происшествия

В Марксовском районе столкнулись ВАЗ и Skoda

Авария произошла на трассе Самара — Волгоград
Дарья Вострикова
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Вчера, 6 ноября, в 14:20 на 352-м км автодороги СамараВолгоград в Марксовском районе 25-летний водитель ВАЗ-21099 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина выезжал со второстепенной дороги и решил не пропускать Skoda Yeti под управлением 55-летнего водителя, который ехал по главной дороге.

В результате аварии шоферу отечественного авто и 59-летней пассажирке иномарки назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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