На Предмостовой площади случилось ДТП с участием такси

СЕГОДНЯ 08:05 2019-11-07T08:19:24+03:00

ДТП на въезде в Саратов Фото: Александр Уриевский

Образовалась пробка при въезде в Саратов [фото]

Изменить размер текста: A A

На пересечении улиц Кутякова и Чапаева в Саратове столкнулись два автомобиля.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», машины перекрыли две полосы движения.

Движение по улице Кутякова серьезно затруднено.

Авария на КутяковаФото: Дарья Вострикова

Кроме того, авария, перегородившая три полосы на проспекте 50 лет Октября, парализовала движение в направлении центра города. Из-за ДТП стоит также улица Тракторная.

Проблемы возникают у автомобилистов, въезжающих в Саратов со стороны Энгельса. На Предмостовой площади случилось ДТП с участием автомобиля такси.

Сложное движение также в районе пересечения улиц Астраханская и Рабочая, на Ново-Астраханском шоссе, возле автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU