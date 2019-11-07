2019-11-07T08:19:24+03:00
Происшествия

На Предмостовой площади случилось ДТП с участием такси

Образовалась пробка при въезде в Саратов [фото]
Екатерина Семенова
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ДТП на въезде в СаратовДТП на въезде в СаратовФото: Александр Уриевский
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На пересечении улиц Кутякова и Чапаева в Саратове столкнулись два автомобиля.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», машины перекрыли две полосы движения.

Движение по улице Кутякова серьезно затруднено.

Авария на Кутякова Фото: Дарья Вострикова

Авария на КутяковаФото: Дарья Вострикова

Кроме того, авария, перегородившая три полосы на проспекте 50 лет Октября, парализовала движение в направлении центра города. Из-за ДТП стоит также улица Тракторная.

Проблемы возникают у автомобилистов, въезжающих в Саратов со стороны Энгельса. На Предмостовой площади случилось ДТП с участием автомобиля такси.

Сложное движение также в районе пересечения улиц Астраханская и Рабочая, на Ново-Астраханском шоссе, возле автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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