На Предмостовой площади случилось ДТП с участием такси
На пересечении улиц Кутякова и Чапаева в Саратове столкнулись два автомобиля.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», машины перекрыли две полосы движения.
Движение по улице Кутякова серьезно затруднено.
Авария на КутяковаФото: Дарья Вострикова
Кроме того, авария, перегородившая три полосы на проспекте 50 лет Октября, парализовала движение в направлении центра города. Из-за ДТП стоит также улица Тракторная.
Проблемы возникают у автомобилистов, въезжающих в Саратов со стороны Энгельса. На Предмостовой площади случилось ДТП с участием автомобиля такси.
Сложное движение также в районе пересечения улиц Астраханская и Рабочая, на Ново-Астраханском шоссе, возле автовокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU