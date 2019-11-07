Пьяный водитель погубил беременную пассажирку в ДТП под Саратовом
Вечером 6 ноября в ДТП под Саратовом погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 22 часа на 7-м км автоподъезда к селу Синенькие от трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
Установлено, что 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 был пьян. Он не справился с управлением, и машина перевернулась в кювет.
30-летняя пассажирка погибла на месте.
Фото ГИБДД по Саратовской области
В Саратовской областной службе спасения сообщили, что спасатели выезжали на место аварии, они обесточили автомобиль, так как была угроза возгорания.
«ЧП-Саратов» сообщает, что женщина была беременна. При этом очевидцы отмечают, что якобы водитель сам вытащил тело женщины с пассажирского сиденья и попытался усадить на водительское, возможно, для имитации ее вины.
ИСТОЧНИК KP.RU