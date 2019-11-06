Из-за празднования Великой Октябрьской революции в центре Саратова перекроют проезд

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-06T17:49:46+03:00

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В Саратове завтра, 7 ноября, в связи с празднованием Великой Октябрьской социалистической революции и шествием в честь нее перекроют проезд по центру города.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, с семи утра до семи вечера запрещены остановка и стоянка на Радищева (от Волжской до Театральной площади) и на Волжской — от Октябрьской до Радищева.

Также с пяти до семи вечера автомобилистам запретили ездить по Радищева (от Сакко и Ванцетти до Московской) и на Волжской — от Октябрьской до Радищева.

Исключения есть только для оперативных и аварийно-технических служб, а также машин, обеспечивающих работу мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU