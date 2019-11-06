В Саратове ищут шестерых пропавших пенсионеров и двух мужчин

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-06T17:11:15+03:00

Они исчезли в период с 2010 по 2017 годы

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В Саратове полиция разыскивает мужчин и женщин, которые исчезли в период с 2010 по 2017 годы.

Так, 23 июня 2016 года пропал 40-летний Николай Потапов из села Юрловка Саратовского района.

Николай Потапов

На вид ему 37-39 лет, рост 180 см, среднее телосложение, темно-русые прямые короткие волосы, светлые глаза.

В день пропажи Николай был одет в футболку голубого цвета и синие трико, при себе была спортивная сумка темно-синего цвета.

Из особых примет: татуировка в виде подводной лодки на фоне Андреевского флага на предплечье левой руки.

Также правоохранителями разыскивается Сергей Демидов 1971 года рождения, сейчас ему 48 лет. Он 1 марта 2013 года ушел от дома №41 по Ново-Астраханскому шоссе и не вернулся. При себе у него был паспорт и телефон.

Сергей Демидов

По приметам ему на вид 40-42 года, среднее телосложение, волосы прямые светло-русые, имеется теменная залысина, серо-зеленые глаза, рост 160-165 см.

Есть шрамы: на животе с левой стороны, посередине головы, на губе с левой стороны, а также тату на левой груди в виде патрона с группой крови 3+.

Сергей был одет в голубые джинсы, черные туфли, черную куртку, черную кепку и темно-синий свитер.

Разыскивается и Юрий Лакеев 1937 года рождения. Он ушел из дома 17 июля 2011 года и не вернулся.

Юрий Лакеев

В момент пропажи ему было на вид лет 75, рост 160 см, волосы волнистые седые короткие, есть экзема на ногах.

В 2010 году пропал Владимир Степанов 1954 года рождения. Сейчас ему 65 лет.

Владимир Степанов

По приметам на момент пропажи он выглядел на 55-57 лет, ростом 160 см, с седыми короткими волосами и серыми глазами, худощавого телосложения.

Из особых примет: левая рука после инсульта не работает, тугоухость, левый глаз не видит, на левой руке и груди татуировка в виде «Человек, Гитара, Кольцо».

В розыске находится Вячеслав Крылов 1942 года рождения. 5 ноября 2010 года он ушел из дома и не вернулся. Имеет шрам с левой стороны спины.

Вячеслав Крылов

Также из дома №1 по улице Тульская 28 мая 2015 года пропала Татьяна Гребенникова 1934 года рождения. Особых примет у женщины нет. Ее рост 155 см, волосы волнистые седые до плеч, серые глаза, худощавое телосложение.

Татьяна Гребенникова

В 2013 году пропала Зинаида Кошелева 1935 года рождения, проживающая в доме №9 по улице Марины Расковой. Ее рост 170 см, прямые седые волосы в стрижке каре, серые глаза, плотное телосложение.

Зинаида Кошелева

В октябре 2017 года из дома по улице Волго-Донская ушел Александр Спирин 1951 года рождения и пропал. Мужчина хромает и инвалид по слуху, носит слуховой аппарат.

Если вам что-нибудь известно о пропавших, позвоните по номеру: 92-88-38 92-87-06 или 02 либо обратитесь в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU