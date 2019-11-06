Под Саратовом ликвидировали несанкционированную свалку
Мусор лежал у села Садовое
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Красноармейская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства об отходах производства и потребления.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в 2-х км северо-западнее села Садовое расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов размером 200x70 метров.
Администрацию района обязали устранить хлам, судом эти требования удовлетворены. Местные чиновники начали ликвидацию мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU