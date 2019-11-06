В Саратове пройдет конкурс на лучшего ремесленника года

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-06T17:30:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Палата ремесел Саратовской области закрыла прием заявок на IV открытый региональный конкурс «Ремесленник года».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Свои силы в 22 номинациях решили попробовать 213 человек из 24 районов.

Конкурсная комиссия с 5 до 16 ноября будет рассматривать снимки конкурсных работ, до 26 числа оценит оригиналы изделий, в последнюю неделю ноября пройдет итоговое заседание жюри.

Победителей объявят 7 декабря, на торжественной церемонии подведения итогов конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU