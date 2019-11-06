В три первых дня ноября по Саратову катались восемь пьяных автомобилистов

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-06T16:14:18+03:00

Еще трое отказались сдавать тест на алкоголь

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ГИБДД Саратова подвела итоги рейда «Нетрезвый водитель», который проводился в темное время суток с 1 по 3 ноября.

- За эти три дня инспекторы остановили восемь пьяных водителей, а еще трое отказались проходить медосвидетельствование, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

Дорожные полицейские призывают автомобилистов не нарушать закон, так как пьяное вождение представляет угрозу для всех окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU