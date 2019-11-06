2019-11-06T15:57:57+03:00
Общество

В Саратове пройдет выставка в день рождения Юрия Ошерова

Мероприятие состоится в музее трудовой и боевой славы
Дарья Вострикова
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В музее боевой и трудовой славы Саратова в день рождения Юрия Ошерова открывается выставка «Человек, приносящий радость…»

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, вся его творческая деятельность была связана с местным ТЮЗом имени Киселева.

В 1963 Юрия Ошерова приняли в труппу театра имени ленинского Комсомола, в 1970 он стал Заслуженным артистом РСФСР, а в 1995 — народным артистом РФ и режиссером саратовского ТЮЗа, а с 2007 года — его художественным руководителем.

Он сыграл более 100 ролей и поставил около 50 спектаклей.

В основе выставки: фотографии, документы, награды, личные вещи Юрия Ошерова, переданные вдовой, а также театральные костюмы к его ролям в спектаклях «Дядюшкин сон» и «Маленькая Баба-Яга» на сцене ТЮЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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