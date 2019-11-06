Фестиваль в Увеке может сменить название
В историческом парке «Россия — моя история» 6 ноября состоялась итоговая пресс-конференция по результатам археологических раскопок Увекского городища и фестиваля исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города».
Дмитрий Кубанкин, археолог, директор исторического парка «Россия — моя история», рассказал, что фестиваль ждут концептуальные изменения, которые повлияют даже на название.
- В 2020 году мы планируем сделать основной упор на археологию, реконструкцию и цифровизацию. Наш фестиваль — это живой организм, он развивается, идет в ногу со временем и трансформируется. Однозначно будет больше интерактива и возможности для жителей и гостей города познакомиться с работой археологов, попробовать себя в качестве узкого специалиста, как в рамках фестиваля, так и в течение всего года, — подчеркнул Дмитрий Кубанкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU