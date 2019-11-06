В Саратове мужчина разразился матом и лишился тысячи рублей
В отношении гражданина возбудили дело за оскорбление чести и достоинства
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В Заводском районе Саратова мировой суд оштрафовал 41-летнего горожанина за оскорбление чести и достоинства.
- Мужчина 15 августа поругался с сотрудником фирмы по торговле автозапчастями. Не найдя приличных аргументов для спора, он в грубой форме обматерил гражданина, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Зампрокурора Заводского района возбудил в отношении бранящегося административное дело за оскорбление чести и достоинства.
Мировой суд оштрафовал его на 1 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU