В Саратове мужчина разразился матом и лишился тысячи рублей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-06T15:25:52+03:00

В отношении гражданина возбудили дело за оскорбление чести и достоинства

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В Заводском районе Саратова мировой суд оштрафовал 41-летнего горожанина за оскорбление чести и достоинства.

- Мужчина 15 августа поругался с сотрудником фирмы по торговле автозапчастями. Не найдя приличных аргументов для спора, он в грубой форме обматерил гражданина, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Зампрокурора Заводского района возбудил в отношении бранящегося административное дело за оскорбление чести и достоинства.

Мировой суд оштрафовал его на 1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU