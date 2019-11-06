2019-11-06T15:43:23+03:00
Общество

Радаеву не понравились высокие качели в парке Петровска

В парке проходит реконструкция, которую показали губернатору
Юлия Кекова
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Губернатору показали ход реконструкции парка в ПетровскеГубернатору показали ход реконструкции парка в Петровске
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В Петровске губернатор Валерий Радаев ознакомился с ходом реконструкции пейзажной части городского парка культуры и отдыха.

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Сейчас тут уже установлены фонари и фонтан, выкладывается тротуарная плитка. На зиму фонтан законсервировали, но планируют в ближайшее время сделать к нему подсветку.

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Губернатор оценил увиденное и отметил, что качели слишком высоко установлены и маленькие дети не смогут на них взбираться. Местная жительница по просьбе сопровождающих губернатора продемонстрировала, что высота только кажется большой и благополучно уселась на них. Впрочем, замечания главы региона это не отменило.

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Как рассказал глава района Денис Фадеев, также в парке планируется сделать хоккейную коробку и специальную коммерческую площадку, на которую смогут приезжать передвижные цирки с гастролями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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