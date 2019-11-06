2019-11-06T15:07:18+03:00
Общество

Саратовцам предлагают увековечить память о родственниках-участниках ВОВ

В музее победы создается масштабная мультимедийная экспозиция
Дарья Вострикова
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На базе московского музея победы создается уникальный программно-технологический комплекс для сбора, обработки и хранения информации о тех, кто в годы Великой Отечественной войны боролся с нацизмом.

По информации музея, каждый сможет получить интерактивный доступ к базе данных депозитария.

Внести информацию может любой желающий, для этого нужно дать информацию о годах жизни человека и о том, где он воевал или работал во время войны, также необходима его фотография или ее электронная копия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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