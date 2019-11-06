Саратовцам предлагают увековечить память о родственниках-участниках ВОВ
В музее победы создается масштабная мультимедийная экспозиция
Изменить размер текста:
На базе московского музея победы создается уникальный программно-технологический комплекс для сбора, обработки и хранения информации о тех, кто в годы Великой Отечественной войны боролся с нацизмом.
По информации музея, каждый сможет получить интерактивный доступ к базе данных депозитария.
Внести информацию может любой желающий, для этого нужно дать информацию о годах жизни человека и о том, где он воевал или работал во время войны, также необходима его фотография или ее электронная копия.
ИСТОЧНИК KP.RU