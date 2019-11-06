В Саратове пройдет встреча с заслуженной артисткой

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-06T15:05:04+03:00

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Завтра, 7 ноября, в 15:00 в саратовской городской библиотеке состоится арт-встреча с актрисой Саратовского академического театра драмы имени Слонова, театральным режиссером, Заслуженной артисткой РФ Эльвирой Данилиной.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, она получила образование здесь, в Саратове. Отмечены наградами ее роли в спектаклях «Безымянная звезда» и трамвая «Желание».

С 2002 года Эльвира Данилина преподает актерское мастерство на театральном факультете Саратовской государственной консерватории имени Собинова.

ИСТОЧНИК KP.RU