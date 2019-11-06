«Поющие руки» из Энгельса завоевали третье место всероссийского фестиваля жестовой песни
Награда вручена в номинации «Ансамбль»
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Энгельсский коллектив жестовой песни «Поющие руки» стал бронзовым призером всероссийского фестиваля «Как взмах крыла».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, коллектив удостоен награды в номинации «Ансамбль».
«Как взмах крыла» прошел в 25 по 30 октября в Москве в рамках Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. Участие в нем приняли более 550 тыс. одаренных детей из 69 регионов России.
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ИСТОЧНИК KP.RU