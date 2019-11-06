«Поющие руки» из Энгельса завоевали третье место всероссийского фестиваля жестовой песни

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-06T14:43:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Энгельсский коллектив жестовой песни «Поющие руки» стал бронзовым призером всероссийского фестиваля «Как взмах крыла».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, коллектив удостоен награды в номинации «Ансамбль».

«Как взмах крыла» прошел в 25 по 30 октября в Москве в рамках Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. Участие в нем приняли более 550 тыс. одаренных детей из 69 регионов России.

.

ИСТОЧНИК KP.RU