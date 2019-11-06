2019-11-06T14:15:27+03:00
Общество

Панков: Володин обозначил проблемы всех регионов, где вырабатывают электроэнергию

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о сегодняшнем докладе министра энергетики в рамках «правительственного часа» в федеральном парламенте.

- Сегодня правчас с министром энергетики РФ Александром Новаком. Спикер ГД Володин отметил, что впервые за долгое время выступает министр, который открыт к общению, не переносит дату своего доклада. Он наоборот готов всегда отвечать на вопросы депутатов.

«Вы можете долго вспоминать «добрым» словом Чубайса, — ответил он на реплику фракции КПРФ. — Давайте вспомним и тех, кто в этом зале раньше принимал его решения (напомню, ЕР раньше не было). А сейчас уже новое время и новый руководитель отвечает за него и тех, кто принимал ранее решения в этом зале, — заметил Володин.

Жду интересного обсуждения. Уже никто не удивляется, что на парламентский час кабинет министров приходит в полном составе. Мало ли что может быть? Но все готовы. Новак представил всех заместителей и отраслевых руководителей.

Спикер отошел от формата «парламентского часа». Хотя это правильный шаг от устаревшей зашоренности, утвержденной ранее. Попросил Новака опровергнуть мнение, что все энергетические компании с 90-х годов находятся в частных руках. Здесь Новак разложил все как есть. Контроль за ними остается у государства. Привел в пример и «Россети», «РусГидро» и другие компании, представляя каждого руководителя.

Прозвучал вопрос о тарифах на электроэнергию для наших граждан и в других странах. Якобы для внутреннего рынка тарифы завышены. Володин попросил направить информацию и сравнительный анализ по ценообразованию в других странах. Потому как если дело расходится со словами, то нужно пресекать распространение информации, которая вводит в заблуждение наших граждан.

Володин обозначил проблему всех атомных территорий и регионов, где вырабатывают электроэнергию. Важно, чтобы налоги больше оставались на территории. Володина не устраивает только справка о налоге на прибыль. Он больше предпочитает практичные вещи. Выравнивать дотации регионам. Регионы должны ощущать пользу от этих предприятий. Вот уж неформат задался на думе энергетикам. Искрит в зале. Кто-то сидя, а кому-то стоя, — рассказал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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