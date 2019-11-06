В Саратове открыли мемориальную доску Анатолию Солоницыну

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-06T13:53:17+03:00

Брат актера отметил, что тому часто снился Саратов [фото, видео]

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Сегодня, 6 ноября, на Октябрьской, 24 в Саратове торжественно открыли памятную доску Заслуженному артисту РСФСР Анатолию Солоницыну.

Он учился в саратовской школе и местном техникуме, а потом переехал с семьей в Киргизию.

Анатолий Солоницын известен публике по ролям в фильмах «Солярис», «Сталкер», «Зеркало», «Андрей Рублев», после которого Андрей Тарковский снимал его в каждой своей ленте.

Торжественная церемония собрала несколько десятков неравнодушных жителей всех возрастов.

Григорий Аредаков, худрук театра драмы, рассказал об актере.

- Я не могу подобрать эпитеты к фамилии Солоницын. Он ходил по проспекту Кирова, купался в Волге и, может, заходил в театр. Пронесся слух, что будут показывать фильм «Андрей Рублев», и я с папой туда пошел. Всей глубины картины я не понимал, но яркое впечатление от Солоницына в главной роли осталось на всю жизнь, — отметил он.

Владимир Баркетов, замминистра культуры выразил благодарность всем пришедшим, Союзу кинематографистов и отметил, что Анатолий Солоницын оставил яркий след в мире кинематографа.

- Прожив шесть лет в Саратове, он проникся духом театра и кино, — уверен замминистра.

Николай Бурляев, Народный артист РФ, отметил, что делегирован сюда Никитой Михалковым от Союза кинематографистов России, и передал поздравления.

Артист рассказал, как известную роль Рублева написали для Смоктуновского, потом Андрей Тарковский нацелился на Люкшина. Но на пробах был замечен Анатолий Солоницын, который с виду был зажат, закомплексован. Однако Тарковский увидел в нем схожую личность, что стало «неосознанным выбором души».

Свое слово сказал брат Анатолия, Алексей Солоницын.

Он начал со слов благодарности, позже напомнил о репрессиях и чудовищных делах, которые были частью страны.

- Все жили любовью и пониманием, что человек человеку друг. Нас не затронули репрессии, мы знали, что наша страна — огромная, могучая. Поэтому, когда у нас сейчас хотят отнять память, победу великую, я считаю, что это великая память нашего времени. Мы обязаны передать молодежи скромность, самоотверженность, преданность делу, не прыгать в кадр и не прыгать с одного ток-шоу на другое. Кого вы помните, кто в перестройку сжигал партийные билеты, орал на митингах? Никого. Мы помним Янковского, Миронова, — отметил он.

Брат актера также вспомнил, что его родственнику часто снился Саратов.

После этого с памятной доски под торжественную музыку сорвали белую ткань и открыли монумент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/742152" frameborder="0"></iframe> В Саратове увековечили память Анатолия Солоницина.

ИСТОЧНИК KP.RU