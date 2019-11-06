В Петровском районе губернатору показали башню
В поселке Пригородный Петровского района построили новую водонапорную башню
Также там заменили 300 метров изношенного водопровода.
В среду, 6 ноября, Валерий Радаев посетил поселок Пригородный, где в рамках реализации проектов развития муниципалитета построили новую водонапорную башню.
Башню показали губернатору
По словам местных жителей, прежняя башня очень плохо справлялась со своими функциями и не должным образом подавала воду в дома сельчан. Напор был очень слабый, а вода плохого качества из-за ржавого водопровода.
- Теперь эта проблема решена, однако планируется заменить еще несколько десятков метров водопровода, — рассказали местные жители.
Они очень благодарны губернатору и бюджету области за строительство столь важного для них объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU