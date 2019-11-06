2019-11-06T13:40:49+03:00
Общество

В Петровском районе губернатору показали башню

Новый водопровод и водонапорная башня осчастливили жителей поселка Пригородный в Петровском районе
Юлия Кекова
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Новая водонапорная башня в петровском селеНовая водонапорная башня в петровском селе
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В поселке Пригородный Петровского района построили новую водонапорную башню

Также там заменили 300 метров изношенного водопровода.

В среду, 6 ноября, Валерий Радаев посетил поселок Пригородный, где в рамках реализации проектов развития муниципалитета построили новую водонапорную башню.

Башню показали губернатору

Башню показали губернатору

По словам местных жителей, прежняя башня очень плохо справлялась со своими функциями и не должным образом подавала воду в дома сельчан. Напор был очень слабый, а вода плохого качества из-за ржавого водопровода.

- Теперь эта проблема решена, однако планируется заменить еще несколько десятков метров водопровода, — рассказали местные жители.

Они очень благодарны губернатору и бюджету области за строительство столь важного для них объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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