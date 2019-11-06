В Волжском и Заводском районах до вечера отключили воду
Это связано с работами организаций
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В двух районах Саратова сегодня, 6 ноября, отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для работ УК ООО «Энергия-1» до восьми вечера отключили воду жителям квадрата улиц: Ново-Астраханское шоссе — Артельная — 2-я Нагорная — Огородная.
Также для работ сторонней организации прекращена подача воды абонентам улицы Лермонтова от Челюскинцев до Валовой, Московской — нечетная сторона от Лермонтова до Чернышевского и Челюскинцев от Лермонтова до Песковского переулка. Ресурс подадут ориентировочно в 20:00.
ИСТОЧНИК KP.RU