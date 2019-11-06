В Пугачеве по горячим следам росгвардейцы задержали вора стройматериалов

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-06T12:18:58+03:00

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В Пугачеве Саратовской области росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в краже.

- Во время патруля поступил сигнал, что со двора частного дома женщины кто-то украл стройматериалы, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители опросили соседей. Те рассказали, что неизвестный пытался продать им похищенное, но услышав отказ, ушел.

По приметам злоумышленника задержали в тот же день на улице Октябрьская. Им оказался 48-летний местный житель, которого опознали очевидцы. Задержанного передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU