2019-11-06T12:18:58+03:00
Происшествия

В Пугачеве по горячим следам росгвардейцы задержали вора стройматериалов

Он пытался продать похищенное соседям потерпевшей
Ольга Симонова
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В Пугачеве Саратовской области росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в краже.

- Во время патруля поступил сигнал, что со двора частного дома женщины кто-то украл стройматериалы, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители опросили соседей. Те рассказали, что неизвестный пытался продать им похищенное, но услышав отказ, ушел.

По приметам злоумышленника задержали в тот же день на улице Октябрьская. Им оказался 48-летний местный житель, которого опознали очевидцы. Задержанного передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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