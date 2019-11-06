Саратовский инспектор попался на взятке в 20 тыс. рублей от водителя бензовоза

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-06T11:59:23+03:00

Шофер дал ему деньги, чтобы тот не оформлял протокол

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В Саратове следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора автодорожного надзора. Его подозревают во взятке, полученной должностным лицом за незаконные действия.

- Следствие считает, что днем 14 мая инспектор при исполнении на 292-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград получил от водителя бензовоза 20 тыс. рублей за то, чтобы тот не оформлял на него протокол за нарушение правил движения тяжеловесного транспорта, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Факт взятки выявили сотрудники УФСБ России по Саратовской области и УЭБиПК региона.

Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения инспектору.

ИСТОЧНИК KP.RU