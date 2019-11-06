2019-11-06T11:37:56+03:00
Происшествия

Житель Ртищева на месте показал, как убивал по пьяни своего знакомого

Он воткнул ему в живот нож
Ольга Симонова
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В Ртищеве Саратовской области следователи продолжают расследование в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

- Во время проверки показаний на месте мужчина показал, как совершал преступление, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, по версии следствия, преступление произошло 4 ноября. Злоумышленник у себя дома пил со знакомыми. Во время застолья он поругался с одним из гостей из-за обоюдных оскорблений.

После словесных дебатов хозяин дома перешел к физическим проявлениям конфликта: взял со стола нож и воткнул его в живот 47-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в машине «скорой».

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, с повреждением сердца и кровоизлиянием в сердечную сумку и левую плевральную полость.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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