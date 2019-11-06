Губернатор Радаев осмотрел отремонтированную трассу Новые Бурасы — Петровск

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-06T11:52:26+03:00

По его словам, после того, как здесь появится освещение, это будет лучшая дорога в России

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Сегодня, 6 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил Петровский район. Тут завершается капитальный ремонт трассы регионального значения Новые Бурасы — Кутьино — Вязьмино — Петровск, общая протяженность которой — 12 км.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, сейчас на нескольких участках автодороги, прилегающих к селам, устанавливают бордюры, дорожные знаки, рисуют разметку и подключают освещение.

Глава региона Валерий Радаев отметил, что работы дались тяжело, потому что подрядчик сначала был из Пензенской области, однако потом нашлась другая организация.

Валерий Радаев обсудил с местными жителями ремонт дорог в районе

- Сейчас у нас развивается дорожное хозяйство. Какие объемища! Освещение надо подключить еще и будет лучшая дорога в России, — сказал губернатор Радаев.

Местные жители также высказались по поводу капитального ремонта. По их словам, они очень рады обновленной трассе, ведь она объединяет сразу четыре села.

Новая дорога соединила четыре села

ИСТОЧНИК KP.RU