2019-11-06T10:38:52+03:00
Происшествия

Парочка вымогателей в Марксе избила женщину и потребовала 10 тыс. рублей

Мужчину задержали, а его подельницу отправили под подписку о невыезде
Ольга Симонова
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В Марксе Саратовской области полиция вчера, 5 ноября, поймала парочку вымогателей.

- Сообщение от 34-летней местной жительницы поступило утром. Она рассказала, что неизвестные избили ее и требовали 10 тыс. рублей, — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Установлено, что примерно в час ночи к гражданке в дом вломились 39-летний мужчина, привлекавшийся за изнасилование, и 24-летняя ранее не судимая девушка.

Правоохранители доставили подозреваемых в отдел и возбудили в отношении них уголовное дело за вымогательство.

Гражданина задержали, а даме выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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