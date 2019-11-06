Парочка вымогателей в Марксе избила женщину и потребовала 10 тыс. рублей
В Марксе Саратовской области полиция вчера, 5 ноября, поймала парочку вымогателей.
- Сообщение от 34-летней местной жительницы поступило утром. Она рассказала, что неизвестные избили ее и требовали 10 тыс. рублей, — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Установлено, что примерно в час ночи к гражданке в дом вломились 39-летний мужчина, привлекавшийся за изнасилование, и 24-летняя ранее не судимая девушка.
Правоохранители доставили подозреваемых в отдел и возбудили в отношении них уголовное дело за вымогательство.
Гражданина задержали, а даме выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU