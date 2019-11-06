2019-11-06T11:21:19+03:00
Общество

За три года в Саратове отремонтировали 2 430 кв. м дорог

Реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 ноября, председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Геннадий Свиридов на совещании в мэрии рассказал об итогах реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, за три года отремонтировано 2 430 кв. м дорог, что составляет свыше 61% от всех трасс, включенных в проект, и 40,8% — от общей площади всех дорог Саратова.

В 2019 году отремонтировали Московскую, Радищева, Горького, проспект 50 лет Октября, Тархова, Огородную и другие улицы.

Планируется, что этот проект поможет довести долю протяженности дорожной сети крупнейших городских агломераций, соответствующей нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационному состоянию до 2024 года до 88,6%, снизить очаги аварийности в два раза, оптимизировать транспортные потоки, построить новые дороги.

В проект также включен ряд периферийных дорог, в прошлом году уже проводили работы в районе улиц Панфилова, Гвардейская, Попова и Бережная.

Мэр отметил, что в этом году сделано много дублеров, например, в Заводском районе и на проспекте 50 лет Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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