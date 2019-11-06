2019-11-06T10:17:09+03:00
Происшествия

В Энгельсе пьяный мужчина забыл куда дел украденные вещи

У него смогли изъять только женскую куртку
Ольга Симонова
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В Энгельсе Саратовской области полиция вчера, 5 ноября, нашла подозреваемого в краже.

- Заявление от 31-летней женщины поступило ближе к часу ночи. Она рассказала, что после полуночи кто-то разбил окно ее дома и украл 8,3 тыс. рублей, женскую куртку, нетбук желтого цвета и шуруповерт Makita, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители поймали подозреваемого и пьяным доставили его в отдел. 24-летний мужчина, ранее судимый за грабеж.

У него смогли забрать только женскую куртку, а куда он дел остальное — не помнит. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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